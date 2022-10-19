Александр Ходаковский: вот так наступает Смута…

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал сегодняшнюю обстановку на украинском фронте и в тылу:

Когда со страной происходят такие сложные процессы, как сейчас – в сознании народа резко возрастает степень критицизма и так же резко падает уровень взвешенности. Посмотрите на телеграмм-каналы, позиция авторов которых базируется на бескомпромиссном критиканстве – их просто раздуло на таком подходе. Счётчик канала Стрелкова, например, всегда был для меня маркером степени недовольства в обществе: разделить его настроение приходит как раз та категория, которая не хочет видеть последствий бунта на корабле, и своё внутреннее состояние готова тушить любыми радикальными действиями, лишь бы выплеснуть негатив.

На фоне резких изменений настроений в обществе, которые власть или замечает, или не замечает, в кругах, считающих себя патриотическими, заговорили о Смуте. Называются даже фамилии новых Минина и Пожарского, а некоторые в этом контексте даже упоминают и меня…. Лестно, конечно, и если останусь жив и будет потребность – и в таком качестве послужу, – опыт собирать ополчение у меня имеется. Но Смута – это когда поляки в Кремле. Но Минин и Пожарский не раскачивали ситуацию, доводя её до Смуты. Они пришли, когда другие развалили, а кто и предал. Они пришли нелицемерно собирать разбитое не ими, а когда в Пожарские прочат тех, кто сам не прочь устроить смуту – это выглядит вывихнуто. Никаких Смут и никаких поляков в Кремле! Лучше я буду презренным охранителем, чем благословенным спасителем осколков империи – сейчас не то архаичное время меча и орала, чтобы можно было возродиться. Сейчас время мозгов и микрочипов, без которых ракеты не летают…

И ещё – ищите, кому выгодно. Например, у одного есть и деньги, и собственные интересы, и административный ресурс, – а у другого есть своеобразная популярность. А вместе у них есть общий объект ненависти, – почему бы не обьединиться? Один думает: я его использую, как торпеду, а потом произведу в герои посмертно. Второй думает: так, сейчас нужно осильнеть, набрать вес, собрать и вооружить сторонников – потом этот будет мне не страшен, и мы поговорим по другому, – а пока “улыбаемся и машем”… А над ними, мудро улыбаясь, кто-то смотрит на них обоих и совершенно не из патриотических, а из вполне прагматичных соображений не мешает этим двоим решать его персональную задачу – убрать с шахматной доски давно надоевшую фигуру, – и вот так наступает Смута. В наш ядерный во всех смыслах век будьте осторожнее и не ищите лёгких решений – их просто нет.