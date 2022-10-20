Александр Ходаковский о прямой линии с военными

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал введение военного положения и необходимости создания прямой линии с военными для принятия необходимых мер. Публикуем без сокращений:

Вводимое военное положение дает больше прав военным. Не командирам или солдатам на земле, а военным чиновникам, в книге жалоб на которых исписано даже там, где тираж и адрес типографии. Один известный журналист рассказывал мне, как Верховный дал команду организовать прямую связь земля – Олимп, чтобы о любых проблемах на местах можно было бы оперативно докладывать для принятия необходимых мер. Одна незадача: телефон обратной связи находился в МО, и когда журналист доложил наверх о проблеме, офицера Российской армии, озвучившего проблему, тут же попытались уволить. Офицера с трудом отстояли, но механизм показал себя отвратительно.

Поэтому считаю, что при правительстве или при Совбезе должна быть прямая линия, куда при необходимости смогут обратиться те, кого не слышат уровнями ниже, но при этом должны быть ещё и специальные комиссии для проверки фактов, в том числе, или в первую очередь – депутатские. Нужно обеспечить доступ членам этих комиссий в любую интересующую их точку и наладить объективный контроль за происходящим, чтобы ни у кого не было соблазна сливать солярку из танковых баков, когда их перевозят на платформах, списывая её на “самоход”, или продавать налево военную амуницию, оставляя мобилизованных без необходимого… Выстроенная десятилетиями военная система за пять минут не меняется – к этому нужна очень крепкая политическая воля.