Александр Ходаковский о потерях от дружественного огня

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале написал о потерях от дружественного огня на украинском фронте, которые по его мнению составляют шестьдесят процентов. Текст публикуем без сокращений:

После мариупольской операции мы посчитали, что большую часть потерь мы понесли от дружественного огня. Кто-то даже называл цифру – шестьдесят процентов. Это рядовое явление, но распространение его зависит, конечно, от компетенции командиров – особенно артиллеристов.

Выполняем задачу, как вдруг из тыла на головы начали сыпаться мины. Кто? Откуда? Поднимаем коптер, находим миномётную батарею, мчимся туда…

– Кто такие, парни!?

– Минбат такого-то полка из России.

– Почему по нам лупите?

– Мы не по вам – по точке на карте. Нам задачу нарисовали – мы её выполняем.

– Так вас же никто не корректирует, стреляете по карте по старинке…

– Ну, вот так…

Мы потом от них не отходили – сами корректировали, загрузили им в смартфоны программы, научили пользоваться… И такого столько было… Движемся по промзоне, занимаем здания, ночью держим – утром ротируем другими группами, чтобы парни могли отдохнуть. Начинаем ротировать – а на маршруте мины… Откуда? Какой-то армейский генерал дал команду своим инженерам обминировать фронт, который за сутки ушёл вперёд, но генерал не удосужился даже поинтересоваться. В результате несколько человек погибло, включая танковый экипаж с командиром танковой роты, который шёл пешком на получение задачи.

Думали, что уже научились не делать хотя бы таких глупостей, как сегодня ночью ротация, которая возвращалась на базу с выключенными фарами на ночнике, влетела в ров, который за их спинами вырыли поперёк дороги армейские смежники из энного корпуса. Там вообще дикий командир инженерной службы, угробил все подъездные пути, по маршруту из-за его художеств лежат перевёрнутые уралы… В общем, с такими гениями нам и врагов не нужно. Господа армейские начальники, контролируйте ситуацию – пора расти.