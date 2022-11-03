Александр Ходаковский о наступлении в направлении Угледара

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал сегодняшнюю обстановку на украинском фронте – о наступлении в направлении Угледара:

Наверное, из моего молчания понятно, что про наступление в направлении Угледара пока писать особо нечего. В Павловке продвинулись, насколько смогли, и оказались а заложниках у распутицы и высоты над уровнем моря… Собственно, не сама Павловка непроходима, а пути подхода к ней. Это километры пересеченки, наблюдаемые противником, по которым подвоз всего жизненно необходимого ползёт, а не проскакивает, как это положено относительно открытой местности. А противник не наблюдает, как вы понимаете, молча, а работает артиллерией. В итоге всё стопорится, и нужно отдать должное противнику, который не торопится нырнуть в грязь с головой на тех направлениях, где мы ожидаем его масштабного наступления, а ждёт нормальных условий. Если кто-то хотел звезду за Павловку – придётся немного подождать. Но в целом мы продолжаем грызть оборону противника, продвигаясь от опорника к опорнику – это положительно.