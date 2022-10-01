Александр Ходаковский о героях Красного Лимана и стоявшей перед ними сверхзадаче

Смешанный гарнизон Красного Лимана, почти две недели отражающий мощный натиск в десятки раз превосходящих сил противника, уже вошел в историю русской воинской славы, в тяжелейших условиях и в эти часы ведёт бой.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал сегодняшнюю обстановку:

Независимо от того, чем закончится краснолиманская эпопея, парни даже не представляют до конца, что они сделали. Украине нужен был темп, нужно было ловить момент после харьковского наступления, и давить нас на всех направлениях. Они были на кураже, у них был ресурс, вполне реалистичные планы, инициатива, в конце-концов…. Они собирались давануть на мариупольском направлении, для чего под Угледар перебрасывали силы и средства, – но столкнулись с сопротивлением в Красном Лимане и завязли.

Чтобы сломить наших парней, им пришлось отменить планы и забрать ресурс с других направлений, но темпы были уже потеряны, шок от отступления уже прошёл, началась мобилизация. Если бы не фактор Красного Лимана – кроме харьковского фиаско нас ждало ещё много проблем… Оценивая обстановку, наш батальон уже готовился к боям в окружении, для чего начал формировать позиции на рубеже отступления. Мы сомневались, что противник через нас пройдёт – нам помогали условия местности, – но справа и слева он мог прорвать оборону и зайти к нам в тыл. Хаотично отступать, влезть в кашу и потеряться – не вариант. Значит, нужно занимать круговую оборону – так мы решили. Но у кого-то хватило духу упереться и дать бой, и процессы пошли не в пользу украины. Даже если гарнизон Красного Лимана падёт – свою сверхзадачу он выполнил.