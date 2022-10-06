Александр Ходаковский: Не все так плохо – есть надежда

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал сегодняшнюю обстановку на украинском фронте:

Я всегда своим офицером говорю: если вы отдали приказ – не стоит думать, что он обязательно будет выполнен, – нужно контролировать. Причём, если будучи старшиной роты во время срочной службы я руководствовался правилом: приказал – получил доклад о выполнении – проверил, – то теперь я изменил подход: приказал – проверил, как начали исполнять – проверил, как продолжили – принял окончательный результат…. Почему так? Тогда задачи были простые, вроде как мести от забора и до обеда, – а сейчас задачи, от невыполнения которых зависит жизнь людей, и полагаться на ответственность многочисленного коллектива просто нельзя – кто-то обязательно засбоит.

Но контроль требует энергозатрат, собственной дисциплины… Куда проще прибегнуть к командному тону, безаппеляционными формулировками пригвоздить аудиторию, пригрозить наказанием за неисполнение – и забыть. “Чтобы всё было выполнено! Что? Вопросы? Какие еще вопросы? Выполнять! ” – генеральскую фуражку на голову, в автомобиль и на самолёт…

Хорошо, что не все поражены такой болезнью невникания и нежелания разбираться. По большей части это не военные люди, деформированные системой, а гражданские руководители, которые необходимость формировать и комплектовать мобилизованные части восприняли, как личное дело. Туда же относится ответственный бизнес, который за свои деньги покупает десятки тысяч недостающей брони и касок… Не все так плохо – есть надежда.