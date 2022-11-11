Александр Ходаковский: из-под Херсона высвободится крупная группировка противника

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский (позывной «Скиф») в своём телеграмм-канале так прокомментировал сегодняшнюю обстановку на украинском фронте с выводом войск из Херсона:

Если абстрагироваться от эмоций и поговорить рационально, – то что мне понятно? Понятно, что из-под Херсона высвободится крупная группировка противника. Для удержания нас за Днепром при условии, что мы обратно пока не собираемся, достаточно ограниченных сил, а ресурс на этом направлении был сосредоточен внушительный. На “взятие” Херсона противник потратил гораздо меньше сил и средств, чем мы на взятие несчастной Павловки, а это значит, что сохранившие свою боеспособность войска всплывут в ближайшее время на каком-нибудь другом направлении и создадут нам угрозу там, а у нас сейчас на любом “там” довольно тонко. Конечно, мы тоже не ждём от них форсирования Днепра и тоже снимем часть своего ресурса – главное, грамотно им распорядиться.