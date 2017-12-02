«Агрессоры» готовятся к глобальной войне

Как известно, американская военщина не жалеет средств, чтобы продолжать захватническую внешнюю политику. И в подготовке местных пилотов участвует так называемая «элита» ВВС США – авиасоединение «Агрессор». Попробуем разобраться.

Начинать внезапные массированные бомбардировки неугодных Вашингтону стран и планомерно уничтожать мирное население – вот характерная особенность американской авиационной стратегии. При этом, несмотря на финансовые издержки, «янки» продолжают перевооружать свои авиакрылья.

В нынешних условиях, когда Запад продолжает раскручивать маховик антироссийской истерии, американцы не только проводят информационную войну, но и стремятся заполучить новейшие летательные аппараты нашего производства. И спецподразделение «Агрессор» как раз подходит для выполнения упомянутых задач.

По неполным данным, по состоянию на ноябрь 2017 года в американской авиации имеются следующие подразделения «Агрессоров»:

Эскадрилья «Red Hats» («Красные шапки»), оснащена новейшими машинами разных типов и модификаций не только собственного производства, но и истребителями МиГ-29 и Су-27П, дислоцирована в секретной «Зоне 51», штат Невада;

18-я эскадрилья, укомплектована многоцелевыми истребителями F-15C и F-16C, место дислокации – авиабаза «Эйльсен», штат Аляска;

64-я эскадрилья, имеет на вооружении F-16C, расположена на авиабазе «Неллис», штат Невада;

65-я эскадрилья, оснащена тактическими истребителями F-15C, также дислоцирована на авиабазе «Неллис»;

26-я эскадрилья «космических агрессоров» (её задача – защита космических объектов США от радиоэлектронных средств борьбы и систем поражения вероятного противника, место расположения – авиабаза «Шривер», штат Колорадо);

507-я эскадрилья «агрессоров» ПВО, дислоцирована на авиабазе «Неллис»;

527-я эскадрилья «космических агрессоров», расположена на авиабазе «Шривер»;

Кроме того, ещё в 1980-х годах для подготовки лётчиков-инструкторов в авиации ВМС США были сформированы следующие учебные заведения:

Школа боевого применения оружия истребительной авиации, более известная под названием «Top Gun» («Лучший стрелок»); оснащена истребителями F-16С и F/A-18С, дислоцирована на авиабазе «Мирамар», штат Калифорния;

Центр боевого использования штурмовой авиации, имеет на вооружении истребители F/A-18C и F/A-18Е, самолёты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) EA-6B и EA-18G, расположена на авиабазе «Фаллон», штат Невада;

Центр боевого использования средств ПВО авиации морской пехоты, имеет в своём составе истребители пятого поколения F-35В, место дислокации – авиабаза «Юма», штат Аризона.

После свержения коммунистических режимов в Восточной Европе ещё в ноябре 1990 года по инициативе Министерства обороны США было сформировано Командование тактических испытаний и оценки ОРТЕС (Operational Test and Evaluation Command) – специальная военная структура, отвечающая, в том числе, и за использование в учебных полётах авиатехники советского (российского) производства. Учения регулярно проводятся на военных базах «Форт-Брэгг», «Форт-Ракер», «Форт-Полк» и «Форт-Ирвин».

Помимо американской техники, «агрессоры» эксплуатируют и советские летательные аппараты, полученные у стран Восточной Европы, а также у республик бывшего СССР. В частности, «янки» имеют в наличии истребители МиГ-21бис, МиГ-29, Су-27П, многоцелевые вертолёты Ми-2/Ми-8Т/Ми-17, ударные винтокрылые машины Ми-24В/Ми-24П, тяжёлые транспортные самолёты Ил-76ТД, лёгкие бипланы Ан-2. Так, Су-27П и МиГ-29 американцы получили от Украины и Молдавии; Ми-8Т/Ми-17/Ми-14ПЛ/Ми-24В были приобретены у стран Восточной Европы, а также захвачены у иракской армии. Данная техника используется для изучения её лётных параметров, а также для ознакомления местных лётчиков с особенностями её пилотирования.

Необходимо отметить, что эскадрильи «агрессоров» ещё с 1970-х годов являются главными подразделениями регулярно проводимых на авиабазе «Неллис» ежегодных учений «Красный Флаг», на которых пилоты ВВС США и стран НАТО учатся вести воздушный бой с «русскими асами». Для большей реалистичности самолёты «агрессоров» выкрашены в камуфляж, напоминающий раскраску наших истребителей.

Кроме того, даже служебные и жилые помещения данных эскадрилий оформлены соответствующей символикой (красные звёзды, флаги, эмблемы и т.д.), а личный состав пародирует советские и российские военные ритуалы. В воздухе «агрессоры» ранее вели учебные бои в соответствии с военными уставами ВВС СССР и стран Варшавского Договора. Ныне, с эскалацией международной напряжённости данное авиасоединение готовит пилотов в соответствии с военными стандартами Военно-воздушных сил России, Китая и КНДР.

В спецподразделение набирают по жёсткому конкурсу только самых опытных лётчиков-добровольцев, имеющих более 600 часов налёта на истребителях F-15С и F-16С, получивших к тому же квалификацию пилотов-инструкторов. а претендентам на командные должности необходим налёт в 2000 часов. Служба в «агрессорах» считается своего рода признанием высшего профессионализма лётчика-истребителя, и конкурс в эти подразделения и сегодня очень высок. Более того, до зачисления в состав эскадрилий все кандидаты проходят дополнительный курс обучения на авиабазе «Неллис».

В ходе этого курса они должны выполнить, как минимум, 40 учебных вылетов для отработки тактики воздушного боя, принятой в ВВС «вероятного противника», прослушать соответствующий теоретический курс классных занятий и сдать выпускные экзамены. По сообщениям американской военной печати, многие из проводящих эти занятия инструкторов имеют опыт полётов на истребителях МиГ-29 и Су-27П. Они также регулярно посещают международные авиасалоны, где знакомятся с новейшими образцами иностранной авиатехники, прежде всего российской.

Как отмечало ещё в мае нынешнего года американское аналитическое издание «The National Interest», ВВС США, готовясь к войне с Россией, закупают для тренировок своих пилотов российские самолёты. Так, американская армия приобрела для тренировок три истребителя МиГ-29, которые были доставлены «с территории бывшего Советского Союза». При этом функционирует целый ряд компаний, которые оказывают услуги по поставкам российской военной техники, в частности «Tactical Air Support» и «Draken International», которые предоставляют полный спектр авиационной техники, начиная от последних модификаций тренировочных самолётов и заканчивая истребителями МиГ-21бис.

Однако не только пилотированию учат американских вояк. «Думать, как враг» пропагандируют историки, политологи, культурологи, советологи – то есть, те специалисты, которые знают психологию русского (советского) человека. Накал эмоций между «агрессорами» и обычными пилотами способствовал достижению целей, поставленных командованием: «янки» люто ненавидят всё русское (советское) и при любом упоминании о нашей стране (даже будучи на земле, в обычной обстановке) буквально свирепеют. Также на личный состав Военно-воздушных сил США рассчитана злобная пропаганда разного рода на Россию – денег на русофобские издания официальный Вашингтон выделит всегда.

В нынешней сложной международной ситуации необходимо учитывать, что Запад, прикрываясь так называемой «демократизацией», «декоммунизацией», и другими демагогическими лозунгами, стремится любой ценой продвигать русофобию с целью разрушения России. Разве стали нас русофобы больше любить и меньше ненавидеть после развала Советского Союза? Нет, не стали. Поводы всегда найдутся, а цель одна.

Кроме того, нужно признать, что освоение нашей авиатехники, улучшенная подготовка американских пилотов (при поддержке марионеточных режимов Восточной Европы) в учебных боях, рост финансирования военных программ – всё это для ВВС США не прошло даром. Так, в ходе воздушной агрессии НАТО против Югославии в 1999 году лётчики Североатлантического альянса сбили, по разным данным, от четырёх до шести сербских истребителей МиГ-29. Комментарии излишни.

Ещё один существенный момент: международные юристы фактически не осуждают откровенно незаконное и дерзкое использование американскими пилотами российской государственной символики на своих самолётах. Как известно, по международному праву заниматься такой практикой категорически запрещено. Очевидно, что у России есть отличный повод для предъявления Вашингтону судебного иска с серьёзной суммой компенсации за причинённый моральный ущерб и нанесение вреда государственным интересам.

Таким образом, в плане изучения российской авиационной техники американцам повезло больше, чем кому бы то ни было; последствия распада Советского Союза мы пожинаем до сих пор…

Олег Усик