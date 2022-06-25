Горячие точки

Агония ВСУ под Лисичанском — бегство под огнем

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ВСУ под Лисичанском

Ситуация под Лисичанском развивается стремительно, как и положено во время агонии.

Золотое полностью очищено от противника, Горское почти полностью. Судя по всему войска отсюда по большей части ушли сами, а то, что осталось без боя сдается в плен. Вероятнее всего к утру с котлом будет покончено (По количеству пленных определим насколько удачным был выход из котла)

Лисичанск. Похоже — приказ на отступление ВСУ получен и части пошли на прорыв. В небо поднята российская авиация, артиллерия в этом районе плотно работает по дороге Северск-Лисичанск, пытаясь уничтожить все, что по ней движется. Все очень сильно напоминает бегство ВСУ из Иловайска только в гораздо более крупных размерах.

П.С. Кстати, Арестович, уже объявил эту катастрофу ВСУ… ПОБЕДОЙ)

Юрий Подоляка

СтраныРоссия Украина
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