Аглосаксонская иерархия этносов

Как, на мой взгляд, выглядела бы англосаксонская иерархия этносов в пирамиде потребностей Маслоу? На вершине пирамиды находятся только они, реализуя свою ПОТРЕБНОСТЬ В САМОВЫРАЖЕНИИ. Именно это является главной англосаксонской духовной скрепой. Убери их исключительность – развалится основа существования, наступит англосаксонский конец света, ибо вне своего “священного права на доминирование” англосаксы не представляют ни себя, ни мир.

Ступеньку ниже занимают немцы и скандинавы, которые обеспечивают англосаксам ПОТРЕБНОСТЬ В УВАЖЕНИИ И ПРИЗНАНИИ и вполне годятся, с их точки зрения, на роль наместников и жрецов.

Следующую ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЛЮБВИ англосаксам обеспечивают французы, итальянцы и прочие испанцы, радостно выражающие свое единение с англосаксонским миром и всеми его ценностями по щелчку пальцев сюзерена.

Иллюзорную ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ англосаксов с успехом выполняют поляки, болгары, румыны и прочие прибалты. Это хор троллей с подтанцовкой, преданно таращащей глаза, кричащей ”Йес, Сэр!” и готовой умереть, как только прикажет “партия и правительство”.

И, наконец, ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ обеспечивают англосаксам самые “неприкасаемые и презираемые”, кого они считают кормом, обязанным раз – лежать и два – тихо, – это арабы, русские и прочие китайцы… Кажется, я никого не забыл.