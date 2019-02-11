В Объединении «Фотоцентр» на Гоголевском бульваре в Москве открылась фотовыставка «Афган – наша память!», посвящённая 30-летию окончания боевых действий в Афганистане.

Всего в экспозиции около 120 снимков отечественных фотожурналистов, военных фоторепортёров, а также солдат и офицеров 40-й армии, дислоцированной в Афганистане. Многие фотографии, находящиеся в личных архивах воинов-«афганцев», впервые выставляются для всеобщего обозрения. Кроме того, впервые широкой общественности представлены работы фотокорреспондента газеты «Известия» Александра Секретарёва, погибшего в Афганистане в 1988 году.

— Эта фотовыставка – дань памяти всем участникам войны в Афганистане, людям, которые проявили мужество и героизм при выполнении интернационального воинского долга, — заявил на церемонии открытия известный российский политик Сергей Бабурин. – Выставка дает представление не только о буднях советских солдат в Афганистане, но и о громадной созидательной работе, проделанной советскими специалистами. Это рассказ о том, как советские строители и инженеры возводили на территории Афганистана жилые микрорайоны, школы и больницы, прокладывали трубопроводы и дороги.

— К сожалению, об афганской войне, которая, казалось бы, неплохо изучена и о которой написаны книги и сняты фильмы, мы все еще знаем недопустимо мало, — отметил историк Сергей Холодов, член Попечительского совета Войсковой Православной Миссии. — Иначе не появлялись бы с завидной регулярностью убогие рассуждения о том, что эта война была не нужна и что наших парней отправили погибать на чужую землю маразматики из Политбюро. При этом любители подобных пассажей не знают или сознательно умалчивают о том, что решение о вводе войск в Афганистан принималось очень долго и весьма болезненно. Начиная с марта 1979 года правительство Афганистана буквально атаковало руководство СССР просьбами оказать военную помощь в борьбе с оппозицией, но в течение полугода этот вопрос даже не обсуждался. И только осенью, после того как ситуация в самом Афганистане резко ухудшилась и возникла реальная угроза создания на территории нашего южного соседа военных баз США, вопрос об оказании военной помощи правительству ДРА начали рассматривать на высшем государственном уровне. Окончательное решение было принято после долгого обсуждения лишь в декабре 1979 года. Так что наши бойцы воевали в Афгане не по прихоти «маразматиков из Политбюро», а защищали там интересы, прежде всего, своей страны и своего народа – точно так же, как сейчас наши летчики в Сирии обеспечивают безопасность России вдали от ее рубежей. И если бы советские войска в декабре 1979 года не вошли в Афганистан, поток наркотиков, терроризма и прочей дряни хлынул бы через наши южные границы как минимум лет на десять раньше. Не следует также забывать о том, что советские солдаты вели себя в Афганистане не как оккупанты, а как созидатели. Мы бесплатно строили и ремонтировали мосты, колодцы, школы, раздавали населению медикаменты, продукты питания, одежду и обувь. Всесторонняя гуманитарная деятельность Советской армии запечатлена в фотоснимках, представленных на выставке. И это является, пожалуй, самым убедительным доказательством того, что советский солдат пришел на афганскую землю не убивать и разрушать, а созидать.

Выступая на открытии фотовыставки, первый заместитель председателя Центрального правления Российского Союза ветеранов Афганистана Андрей Кузнецов призвал все ветеранские и патриотические организации активизировать работу по сохранению исторической памяти, по воспитанию молодежи в духе любви к своей Родине, своему народу, своей истории. Для этого нужно использовать все возможности, включая уроки мужества в школах, летние военно-спортивные лагеря, участие в поисковом движении, военно-исторических реконструкциях и других памятных мероприятиях.

— Пора провести всероссийскую перекличку молодежи, чтобы выяснить, какую смену мы воспитали, сколько истинных патриотов своего Отечества вырастили, — резюмировал Андрей Кузнецов.

Выставка «Афган – наша память!» продлится до 28 февраля 2019 года.

Пресс-служба Войсковой Православной Миссии