А ВОТ ТУТ МНЕ СТРАШНО СТАЛО…

Госсекретарь США Блинкен вдруг заявил, что у них есть ПЛАН на случай применения Россией ядерного оружия на Украине… ЧТО? ПЛАН? УЖЕ ЕСТЬ? КАКОЙ?

Госсекретари США — народ болтливый, они постоянно заявляют что-то, как не в себя. Но не все их заявления стоит пропускать мимо ушей. Вы же помните, как 19 лет назад очередной Госсекретарь США Колин Пауэлл помахал в ООН пробиркой со стиральным порошком, заявив, что именно в этой пробирке находится химическое оружие Ирака. Вся ООН охренела… Что дальше последовало — мы все знаем. Ирак обнулили, втоптали в Каменный век ковровыми бомбардировками…

Химического оружия в Ираке потом, понятно, не нашли, но “неопровержимых доказательств” его наличия было — мегатонны. Одни “белые каски” чего стоили. Каждую неделю специально обученные в Голливуде мальчики снимали видосики, как химическое оружие уничтожает иракских детей (девочка Бана), сами при этом тусуясь на съёмочных площадках даже без противогазов… Пипл схавал.

Потом была Сирия, где тоже 8 лет искали “химическое оружие”. Не нашли. А потом отставной госсек Пауэл извинился за дезинформацию. Сказал, что с химоружием “его подставили спецслужбы, сорри”. Он, дескать, тогда на трибуне ООН уверенно думал, что в пробирке — реальный”новичОк”. А потом оказалось — стиральный порошок, ну бывает… А сколько народу США погубили за этот стиральный порошок в Ираке? По статистике — более миллиона…

А потом ещё были выжившие “скрипали”, отравленные “новичком”, а ещё — выживший Навальный… И где суды-доказательства за “новичОк”? Сколько уже лет прошло…

Кстати, а что там со сбитым в 2014 году Боингом? Когда было объявлено о “неопровержимых доказательствах”, и что это сделал лично Путин? Через пять минут, с момента падения обломков на землю. Более 8 лет с тех пор прошло, товарищи! Ну и где же результаты следствия и приговор суда? Нетути…

К чему я это. Госсекретари США неспроста чешут языком. Им речи пишут специально обученные в соответствующих учреждениях мальчики. Если госсек США что-то говорит так вот, непринуждённо, значит у них (мальчиков) действительно есть ПЛАН. Будь то — пробирка со стиральным порошком, будь ядерное нападение России на Украину…

И если где-нибудь в Харькове или в Одессе вдруг грохнет тактическая ядерная бомба, виновником тут же (за 5 минут до взрыва) уже будет объявлена Россия. Пусть потом суды десятилетиями разбираются…

И вот тут мне действительно страшно стало…