А.В. Глушко награждён орденом Императора Павла Первого

4 февраля 2019 года в Музее Звездного городка по поручению Наградного Комитета начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков вручил орден Императора Павла Первого исследователю отечественной космонавтики и чтителю Императора Павла Петровича Александру Валентиновичу Глушко.

Высокой православной награды он был удостоен за многолетние усердные труды во славу Святой Церкви, вклад в возрождение Российской Имперской Государственности, а также в сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

Главная цель Ордена – способствовать церковному прославлению Государя Императора Павла Петровича, развитию монархического самосознания Русского народа, обретения правды о Государе Императоре Павле Первом и Царской России, сохранение духовного, геополитического, военного и культурного наследия Святой Руси и Российской Империи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Девиз Ордена Императора Павла Первого: «Моя честь — благодарность потомков».

Глушко Александр Валентинович. Родился 17 (18 — официально) июля 1972 г. в г. Москва.

В 2006 г. окончил факультет архивного дела ИАИ РГГУ по специальности «историк-архивист». С 1978 г. занимается историей военной формы и орденов ХХ века и историей пилотируемой космонавтики. В 1990-1995 гг. работал на киностудии «Мосфильм» в должности ассистента художника по костюмам на кинокартинах: «Тихий Дон», «Раскол», «Железный занавес», «Ермак», «Капитанская дочка», «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Грешные апостолы любви», «Я – русский солдат».

В 1990-2015 гг. занимался изучением истории отечественной космической символики и разрабатывал собственную методику по её систематизации и хронологии. Результатом стала книга «Нашивки советских и российских космонавтов», вышедшая в Берлине на русском и английском языках и являющаяся первым в мире каталогом отечественной космической символики. Благодаря этому стал ведущим специалистом по этому вопросу в России.

Занимался изучением вопроса о датировке фотографий экипажей советских космических кораблей и орбитальных станций. Является автором уникальной методики, стал единственным в мире специалистом по этому вопросу.

В 1996-2001 гг. принимал участие в создание первого в мире подробного справочника «Советские и российские космонавты 1960-2000», стал одним из трёх его авторов, в результате этой работы получил мировую известность, как историк космонавтики.

В 1996-1999 гг. занимался методикой датировки фотографий первого космонавта планеты Ю.А.Гагарина. Является одним из пяти лучших специалистов в России по истории военной формы и наград ХХ века.

В 2011-12 гг в соавторстве принимал участие в работе над книгой «Возвращение из космоса. 115 космических посадок», ставшей первым в мире исследованием по истории космических посадок советских и российских космических кораблей.

В 2012 г. передал в Мемориальный дом-музей С.П.Королёва уникальную коллекцию из 22 книг К.Э.Циолковского, подаренных им И.Т.Клеймёнову 17.02.1934 и книгу Г.Э.Лангемака и В.П.Глушко, «Ракеты, их устройство и применение», подаренную А.В.Глушко дочерью Б.С.Петропавловского в 1995 г.

В период 1999-2018 гг. принимал участие в разработке большого количества различной наградной символики, а также форменной одежды и знаков различия общественных организаций и воинских формирований, как на территории России, так и за её пределами. Является одним из трёх разработчиков в России, знающих и умеющих соединять традиции и современные требования.

Обладает опытом исследовательской работы в 37 архивах 4 стран мира (Россия, Украина, Эстония, Чехия). Имеет квалификацию «Эксперт по особо важным историческим расследованиям».

Был редактором, рецензентом, а также научным консультантом нескольких книг по истории.

Консультировал проект «Аллея Российской Славы» в части правильного отражения на бюстах форменного костюма и наград, носившихся теми или иными, историческими персонажами.

Автор и соавтор 10 книг и монографий. Автор более 100 статей.

Награждён: ведомственными, общественными и церковными наградами.

Лауреат: премии имени академика В.П.Глушко за 2005 г. (НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко), Литературной премии имени Александра Беляева (Беляевской премии) в номинации «За лучшую просветительскую книгу года», премии имени Артёма Боровика «Честь. Мужество. Мастерство», в номинации «Печать» за 2010 и 2014 гг. (Фонд имени Артёма Боровика), поощрительной премии «Щит и Меч Отечества» (Союз писателей РФ и газета ВПК) в номинации «за внимание к славной истории русского оружия, оружейников и воинства, мемуарное наследие».