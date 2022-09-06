60% британских заводов могут закрыться из-за подорожания электроэнергии

По данным федерации британских производителей MakeUK, фиксируемый сейчас упадок в производственном секторе в дальнейшем может усугубиться, если правительство не примет меры по поддержке предприятий, пишет Bloomberg.

«Нынешний кризис ставит предприятия перед суровым выбором… Свернуть производство или вообще закрыть цех, если помощь не придет в ближайшее время», — говорится в отчете MakeUK.

Не зря британская полиция заранее готовится к массовым беспорядкам. Едва ли работяги, потерявшие рабочие места и разорившиеся предприниматели будут довольны такой перспективой.