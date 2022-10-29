Беззаботное время прошло…

С удовольствием и не без злорадства отмечаю, что даже в отшибленные русофобией мозги начинает медленно вползать реальность. Оказывается, российские транскорпы так же циничны и прагматичны, как их заокеанские коллеги, а капиталистические законы, как и законы притяжения, действуют одинаково на Западе и в РФ.

Западникам есть от чего затосковать по СССР, который последние годы существования занимался обращением в социалистическую веру африканских племен и тихо сплавлял на Запад нефть по 7 долларов за бочку в обмен на жвачку и кока-колу. Ничего-ничего, господа блям-блямчики и цурипопики. Это ведь только начало.

Российские транскорпы находятся в заведомо выигрышном положении, так как подпираются населением, лучше приспособленным к выживанию в эксремальных условиях, чем их “западные партнеры”, которым приходится ужом вертеться, дабы сдерживать падающий в пропасть уровень жизни еврообывателей.

Становится ясно, как российские транскорпы будут вымораживать евротусовку, непринужденно топчась на застарелой мозоли европейцев, называемой “паранойей” и “страхом перед будущим”. Эти угрозы, с возможными ударами, ядерными и обычными, мнимыми и явными будут постоянно педалироваться, и ужас будет нагнетаться до тех пор, пока осатаневший от страха евронарод не потребует от своих вождей сделать, что угодно, чтобы вернуть это золотое, беззаботное время мирного сосуществования с Россией, как спокойное и прогнозируемое… Но будет уже поздно…