4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

Этому дню в Астраханском регионеприурочен декадник, который пройдет с 5 по 15 февраля 2018 года под девизом: «Предотвратить недуг вместе!»

Цель декадника — совершенствование медицинской помощи по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний, снижение онкологической заболеваемости и смертности населения Астраханской области.

Организатор и главный исполнитель — Центр медицинской профилактики (ЦМП), Областной онкологический диспансер.

Все мероприятия будут ориентированы на мотивацию населения для ведения здорового образа жизни, формирование ответственности каждого человека за собственное здоровье, накопление знаний о принципах самообследования и алгоритм действий при появлении онконастороженности.

В рамках декадника и на протяжении всего февраля в кабинетах и отделениях медицинской профилактики, а также в кабинетах медицинской помощи при отказе от курения на базах медицинских учреждений города и области состоятся круглые столы, дискуссии, мастер-классы, психологические тренинги, школы «Здорового образа жизни».

В учреждениях образования, культуры, подростковых клубах и молодёжных центрах будут организованы мероприятия, мотивирующие молодёжь отказаться от курения табака, употребления алкоголя и других зависимостей, которые являются факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Так информационно-практические уроки для преподавателей и учащихся пройдут 5 февраля в гимназии №3, 8 февраля в Волго-Каспийском морском рыбопромышленном колледже, 14 февраля на инновационном естественном факультете АГУ. В мобильном центре здоровья Центра медпрофилактики можно будет пройти скрининг состояния здоровья: проверить кровь на содержание сахара, узнать уровень кислорода в крови и наличие углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Онкологи и психологи прочитают профильные лекции.