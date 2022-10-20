3,1 млн руб. за нарушение условий временного ввоза автомобиля

3,1 млн рублей придется заплатить жителю Воронежской области за нарушение условий временного ввоза транспортного средства

Южной оперативной таможней передано в суд уголовное дело, связанное с нарушением условий временного ввоза транспортного средства.

В феврале 2021 года 35-летний житель Воронежской области ввез через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни автомобиль Mercedes-Benz S 63 AMG 2007 года выпуска с государственным регистрационным знаком Республики Абхазия.

В указанное время автомобиль вывезен с территории РФ не был. В ходе проверки таможенники установили, что мужчина, купив Mercedes за 1 млн рублей, нашел местную фирму, которая за денежное вознаграждение помогла ему оформить комплект документов для таможенного контроля. Для освобождения от уплаты таможенных платежей в декларации мужчина указал, что временно ввозимый автомобиль является транспортным средством международной перевозки, а сам он – водителем, нанятым абхазским обществом с ограниченной ответственностью.

Автомобиль изъят. Сумма подлежащих уплате таможенных платежей составляет более 3,1 млн рублей, – сообщил нам представитель Южной оперативной таможни.

Южной оперативной таможней возбуждено дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенном в крупном размере).