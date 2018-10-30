25 лет «Руси Державной»

16 октября 2018 года в конференц-зале гостиницы «Даниловская» в Москве состоялся торжественный вечер, посвященный 25-летию газеты «Русь Державная».

Мероприятие посетил начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Евгеньевич Смыков и Председатель Всероссийского Монархического Центра Николай Николаевич Лукьянов.

Приветствие редакционному коллективу газеты «Русь Державная» по случаю юбилейной даты направил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Поздравительный адрес огласил первый викарий Святейшего Патриарха митрополит Истринский Арсений.

«Коллектив газеты «Русь Державная», бессменно возглавляемый Андреем Николаевичем Печерским, на протяжении четверти века неизменно служит матушке России и своему народу. Вы находили те формулировки и выражения, которые помогали людям осознать свою причастность к ответственности за Родину, за Церковь, за будущее нашего народа. Храни Вас Господь», — сказал, обращаясь к собравшимся, владыка Арсений.

Далее со словом к присутствующим обратился епископ Гурий (Шалимов), настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Коломенском г. Москвы, где пребывает Державная икона Царицы Небесной.

Поздравление руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А.Зюганова зачитал депутат Государственной Думы В.Г.Поздняков.

В адрес газеты поступила также правительственная телеграмма, подписанная председателем Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гавриловым.

В рамках мероприятия сопредседатель Международной общественной организации «Союз православных женщин», председатель правления Фонда по постановке памятника Патриарху Гермогену Г.В. Ананьина представила свою книгу-альбом «Под Державным Покровом. История народного почитания», посвященную 100-летию явления Державной иконы Божией Матери.

Со словом приветствия к участникам торжеств обратился политический и общественный деятель, президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры С.Н.Бабурин. Он сообщил, что на заседании Президиума Академии кандидатура главного редактора газеты «Русь Державная» А.Н. Печерского была единогласно внесена на избрание его действительным членом Академии.

Коллектив редакции и читателей также поздравил настоятель Никольского храма в Севастополе, духовник Черноморского флота протоиерей Георгий Поляков. В адрес редакции поступили поздравления митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, митрополита Казанского и Татарстанского Феофана и других архиереев.

Вниманию гостей была представлена концертная программа с участием народного артиста России Михаила Ножкина, заслуженного артиста России Юрия Клепалова, лауреата музыкальных премий Евгения Клепалова, солиста Большого театра Николая Семенова и других. Вечер вела поэтесса Нина Карташева.

Начальник Войсковой Православной Миссии Игорь Смыков по поручению Наградного Комитета, вручил орден Святого Страстотерпца Царя Николая ктитору газеты «Русь Державная», храмоздателю храма Святых Царственных Страстотерпцев на станции Дно Николаю Дмитриевичу Костючкову.

Главный редактор газеты Андрей Николаевич Печерский был награждён памятной медалью «В память царствования Св. Государя Императора Николая Второго Александровича» — за многолетние миссионерские и просветительские труды, любовь к Богу, верность Царю и Отечеству.

Завершая встречу, А.Н. Печерский просил передать искреннюю признательность Святейшему Патриарху Кириллу за высокую оценку деятельности газеты, поблагодарил митрополита Арсения, епископа Гурия и всех выступавших на вечере за теплые слова. «В эти трудные дни, которые переживает наша Русская Православная Церковь и держава наша, мы будем продолжать с удвоенной силой служить народу нашему и Матери-Церкви», — заключил главный редактор газеты.

Газета «Русь Державная»