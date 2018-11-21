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22 года назад был похоронен воин Евгений Родионов

евгений-родионов
Ноябрь 21
21:36 2018
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21 ноября 1996 года воин Евгений Родионов был похоронен близ деревни Сатино-Русское Подольского района Московской области.
Он был зверски убит в чеченском плену 23 мая 1996 года — в день своего 19-летия, за отказ снять с себя нательный крест. Последние три месяца его жизни — это 100 дней ежедневных избиений и издевательств. И через эти страшные 100 дней он остался тверд в своем решении: не снял крест, не отрекся от Православия. Ему отрезали голову, а крест с обезглавленного тела снять так и не смогли.
Для многих Женя стал символом мужества, чести и верности.
22 года назад в этот день его тело было предано земле.
Вечная память герою!

Страны
Россия

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