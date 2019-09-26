1хБет сайт для новых побед

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Переход в новую категорию – всегда большой риск, даже для такого профессионала, как россиянин. Мурат уверенно выступает на профессиональном ринге несколько лет. Среди его сильных сторон отмечают:

Координацию. Детальное изучение тактики каждого соперника, что позволяет использовать его слабейшие места. Хорошую скорость и реакцию на выпады противника.

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Проблемой могут стать несколько травм, которые боксер получил в этом году. Из-за этого его подготовка к возвращению на ринг несколько раз прерывалась. Сделать ставку на бокс легко всем зарегистрированным пользователям. Достаточно создать аккаунт, внести средства и выбрать бой.

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