1969fest отметит 50-летие мультфильма «Бременские музыканты»

9 ноября в московском клубе «Театръ» пройдет фестиваль #1969fest, приуроченный не только большим юбилеям англо-американской рок-музыки, но также и 50-летию отечественного мультфильма «Бременские музыканты»

«Бременские музыканты» – советский мультипликационный фильм 1969 года, музыкальная фантазия на темы одноимённой сказки братьев Гримм, ставшая популярной в СССР благодаря написанной Геннадием Гладковым музыке с элементами рока. Параллельно с выходом мультипликационного фильма была выпущена версия на грампластинках, общий тираж которых за два года достиг почти 30 миллионов.

«В Трубадуре усматривали Элвиса Пресли, в этих четырёх зверушках – «Битлов». Элементы пародии если и имели место, то доброжелательной, свойской. Не сатира, а именно мягкий юмор. Но в то время тотальных запретов даже пародия воспринималась слишком серьёзно, это всё равно был прорыв», – вспоминал потом композитор Геннадий Гладков.

Duck Tales – проект, собранный в 2009 году участниками московских рок-групп специально для того, чтобы играть композиции из любимых мультфильмов в рок-аранжировке. Специально для #1969fest Duck Tales сыграют программу песен из «Бременских музыкантов».

#1969fest — единственный в своем роде музыкальный фестиваль в России, когда выступления всех артистов привязаны к конкретному календарному году в истории культуры и общества. Двенадцать групп представят ретроспективу музыкальной сцены 1969 — как мы видим по хит-парадам, актуальной и сегодня. Прозвучат программы The Beatles, The Rolling Stones, Black Sabbath, King Crimson, Procol Harum, Creedence Clearwater Revival, Элвиса Пресли, Дэвида Боуи и многих других артистов.

Фестиваль будет проходить сразу на двух сценах — так принято, в частности, в клубе Cavern в Ливерпуле, родном городе The Beatles. Между выступлениями коллективов будет показана хроника 1969 года, а во время концертов — специально подготовленный видеоряд.

#1969fest

9 ноября (суббота), клуб «Театръ», г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 2

Начало в 17.00.

Фестиваль посвящен 1969 году, изменившему современные культуру и общество

Альбом «Abbey Road» The Beatles полностью и вживую

50 летие Black Sabbath и King Crimson

Программы песен David Bowie, Procol Harum, Elvis Presley, Rolling Stones

6 часов живой музыки, 12 групп на двух сценах

Полное погружение в 1969-й!

Организатор акции — портал Битлз.ру.