17 мгновений весны. Реальных и вымышленных

11 августа 1973 года по первому каналу Центрального телевидения начался показ 12-серийной телеэпопеи «17 мгновений весны». С тех пор вот уже на протяжении 45 лет эта лента считается одним из лучших отечественных фильмов о работе советской разведки. Напомним вкратце сюжет картины.

Февраль 1945 года. Советскому командованию становится известно о попытках немцев заключить сепаратный мир с западными державами. Резиденту военной разведки в Берлине полковнику Максиму Исаеву поступает приказ из Центра: выяснить, кто именно из фашистских бонз затеял эту игру, и по возможности сорвать переговоры. Полковник Исаев блестяще справился с заданием. Начавшиеся переговоры между Карлом Вольфом и Алленом Даллесом в Берне закончились ничем, сепаратный мир так и не был заключен.

Сюжет телефильма основан на реальных исторических фактах. В конце войны фрицы действительно предпринимали шаги по заключению сепаратного мира с западными странами. И тайные переговоры между представителями американских спецслужб и Карлом Вольфом действительно имели место. Правда, инициатором переговоров был сам фюрер, а не Гиммлер, как это показано в телефильме. И проходили они не в Берне, а в Цюрихе. Но в остальном исторический контекст показан верно. Так что, операция американских спецслужб под названием «Санрайз» (или «Кроссворд», как ее называли англичане) по зондированию возможности сепаратного мира с немцами действительно проводилась и могла в случае успеха существенно повлиять на ход мировой истории.

Надо отметить, что наши союзники по антигитлеровской коалиции вообще вели себя довольно подло: сначала тянули с открытием второго фронта в Европе, а затем, под занавес войны, затеяли тайные переговоры с нацистами. И лишь после того как факт сепаратных переговоров стал известен советской стороне и Сталин в жесткой форме потребовал от Рузвельта объяснений, американцы отказались от дальнейших контактов с немцами за спиной Советского Союза.

Теперь о реалиях фашистской Германии образца 1945 года и, прежде всего, о работе германской полиции и спецслужб. В телефильме фигурируют только две организации – гестапо и политическая разведка. Однако и гестапо (тайная государственная полиция), и разведка были всего лишь частью гигантского механизма под названием РСХА, или Главного управления имперской безопасности. Руководил этой мощной структурой сначала Рейнхард Гейдрих, а после его смерти – Эрнст Кальтенбруннер. Начальник РСХА подчинялся непосредственно рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру, который считался шефом всех полицейских сил Германии.

В состав РСХА на правах структурных подразделений входили следственная часть, группа помощников, представительство РСХА при Международной уголовно-полицейской комиссии, инспекция школ полиции безопасности и СД, а также семь управлений. 1-е управление занималось кадрами, 2-е – финансами и хозяйством, 3-е – изучением внутриполитической ситуации в Германии. 4-е управление – это всем известное гестапо, 5-е управление — криминальная полиция (крипо), 6-е – политическая разведка и 7-е – изучение враждебных идеологий. Летом 1944 года в структуре РСХА появилось 8-е управление, созданное на базе расформированного Абвера (военная разведка).

В фильме «17 мгновений весны» центральный аппарат РСХА располагался в одном громадном здании в центре Берлина. Это не совсем так. Действительно, основные службы РСХА, в том числе гестапо, в течение нескольких лет занимали Дворец принца Альбрехта на улице Принц-Альбрехтштрассе, 8. Однако в начале февраля 1945 года во время массированных воздушных налетов на Берлин здание Главного управления было сильно разрушено. Особенно пострадали помещения, где размещалось гестапо. Поэтому уже в феврале Мюллер переехал со своим аппаратом сначала в здание на Ванзее (район на окраине Берлина), а затем – на Курфюрстенштрассе, 115, в район Тиргартена. Так что, в тот период, о котором идет речь в фильме (весна 1945 года) Мюллер и Шелленберг вряд ли могли запросто встречаться в коридорах РСХА. Шефы двух конкурирующих управлений могли лишь общаться друг с другом по телефону. По этой же причине и Штирлиц, который, как известно, служил в разведке, никак не мог, выйдя из своего кабинета, увидеть, как в кабинет к Рольфу заносят найденный у русской «пианистки» передатчик.

Кстати, под зданием на Курфюрстенштрассе располагался огромный бункер, который считался таким же безопасным, как и бункер самого фюрера. Из этого подземного сооружения вели тайные ходы в различные районы Берлина. Не исключено, что именно этими потайными туннелями и воспользовался Мюллер в начале мая 1945 года, когда бесследно исчез из города.

Эффектная черная форма, в которой щеголяют на протяжении всего фильма сотрудники РСХА, — это парадная одежда членов СС – элитной организации Третьего рейха, в которую входило и Главное управление имперской безопасности. Такие мундиры надевали достаточно редко и только по случаю каких-либо торжеств. В повседневной жизни сотрудники РСХА носили форму серого цвета. Именно в таких мундирах и запечатлены офицеры и генералы РСХА на кадрах кино- и фотохроники. А в 1944 году парадную черную форму вообще отменили: к тому времени нацистам стало не до праздников и торжеств.

Служебные характеристики сотрудников РСХА, которые читает за кадром Ефим Капелян, — не более чем фантазия Юлиана Семенова. Досье на каждого сотрудника, разумеется, существовали: в структуре СС сбором подобной информации занималась специальная организация — Главное управление по расовым и миграционным вопросам. Именно сотрудники этого управления зорко следили за расовой чистотой партийных рядов. Чтобы стать членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) и работать в ее структурах, например, в СС или СД, любой гражданин Германии был обязан доказать свое арийское происхождение, документально засвидетельствованное с 1800 года. Поэтому фразы из служебных характеристик типа «истинный ариец, характер нордический» хоть и эффектны, но лишены всякого смысла: неарийцев в СС просто не было и быть не могло. Конечно, под занавес войны в связи с острой нехваткой кадров на службу в войска СС начали принимать людей других национальностей, но в 1930-ых годах это было исключено: неарийское происхождение человека наглухо закрывало ему дверь в любые мало-мальски серьезные нацистские организации, и уж тем более – в РСХА.

Теперь о главных действующих лицах телефильма. Образ Максима Исаева – собирательный: конкретного человека с такой фамилией и биографией не существовало. Известно, что еще с довоенных времен в Германии, а также в соседних странах – Франции и Бельгии — работала довольно разветвленная сеть советских агентов. В историю они вошли как «Красная капелла». Это несколько странное название объясняется достаточно просто. Дело в том, что на профессиональном жаргоне контрразведчиков радист, передающий сообщения, называется пианистом. Таких «пианистов» в Германии в начале 1940-ых было немало. В общей сложности на Москву работали десятки автономных групп, регулярно выходивших в эфир. В итоге получился целый «оркестр», или капелла, как говорили немцы. Отсюда и название. Большинство членов антифашистского подполья, работавшего на Москву (свыше ста человек), были арестованы гестапо в 1942-1943 годах и погибли. До весны 1945-го дожили единицы.

Что же касается офицеров Главного управления имперской безопасности, фигурирующих в фильме, большинство из них — реальные исторические персонажи. Причем, авторы фильма явно старались максимально передать не только внешнее сходство, но и черты характера этих людей. Правда, получалось это не всегда. Так, группенфюрер СС Генрих Мюллер, по описаниям современников, был невысокого роста, коренастый человек с тонкими сжатыми губами и карими глазами, которые постоянно смотрели на собеседника. Мюллер буквально дырявил человека взглядом и, по мнению многих, вызывал одним своим видом какой-то бессознательный страх. Картину усугубляли большие руки с толстыми, узловатыми пальцами. Говорил Мюллер немного, предпочитал сдержанную манеру общения, почти никогда не улыбался и редко пускался в откровения. Киношный Мюллер в исполнении Леонида Броневого производит несколько иное впечатление.

Довольно нелепо звучит и фраза из служебной характеристики Мюллера: «отличный семьянин». Будущий шеф гестапо женился еще в середине 1920-ых годов на скромной девушке из католической семьи – Софии Дишнер. Несмотря на рождение двух детей, отношения между Генрихом и Софией безоблачными не назовешь. Достаточно сказать, что когда в 1934 году Мюллер переехал из Мюнхена в Берлин, его семья осталась в Баварии. Несколько лет Мюллер жил один и активно крутил роман со своей секретаршей Барбарой. И только в конце 1930-ых Мюллер перевез семейство к себе в Берлин, что, впрочем, не помешало ему завести очередную любовницу – даму по имени Анна. С ней Мюллер ездил в отпуск, они строили планы на будущее. Анна оставалась рядом с Генрихом буквально до последних дней Третьего рейха. Так что понятия «Мюллер» и «отличный семьянин» вряд ли можно считать синонимами.

Генрих Мюллер никогда не был убежденным национал-социалистом. Его жизненное кредо можно сформулировать коротко и ясно: абсолютный приоритет государственных интересов над личными. Иначе говоря, шеф гестапо был ярым государственником и, если бы в 1933 году в Германии победили коммунисты и провозгласили бы курс на строительство крепкого государства, он служил бы им верой и правдой так же, как служил нацистам. Мюллер и в нацистскую партию вступил только в 1939 году и лишь для того, чтобы продолжить карьеру в полиции. Так что пламенная речь киношного Мюллера перед Штирлицем, когда он восхваляет национал-социализм, есть не более чем фантазия сценаристов.

В этой же сцене промелькнула еще одна неточность. Задавая вопрос Штирлицу о том, сколько лет ему будет в 1965 году, Мюллер, не дождавшись ответа, заявляет, что «под семьдесят», и тут же сетует на то, что ему самому будет «под восемьдесят». Между тем, реальному Мюллеру в марте 1945-го нет еще и 45 лет: он родился 28 апреля 1900 года. Нетрудно подсчитать, сколько на самом деле лет исполнится шефу гестапо в 1965-м. Уж никак не «под восемьдесят».

Известно также, что Мюллер проявлял откровенные симпатии к коммунистическому движению и Советскому Союзу. Вальтер Шелленберг вспоминал, что однажды, в 1943 году, Мюллер, выпив немножко вина (что бывало с ним нечасто), вдруг разоткровенничался и начал рассуждать в том духе, что и у Сталина есть чему поучиться. Неудивительно, что у многих, кто лично знал Мюллера, сложилось устойчивое мнение о том, что шеф гестапо поддерживал тесные отношения с советской разведкой и явно готовил себе запасной плацдарм на случай крушения Третьего рейха. И когда Мюллер исчез из окруженного Берлина, многие решили, что шеф тайной полиции переметнулся к русским. А кое-кто уверял, что после войны даже видел Мюллера в Москве. Впрочем, послевоенная судьба Генриха Мюллера, так же, как и его кумира Мартина Бормана, до сих пор остается одной из неразгаданных тайн нацистской Германии.

А вот с Шелленбергом получилось почти стопроцентное попадание в образ. На экране глава 6-го управления РСХА – весьма обаятельный тип с интеллигентными манерами и привлекательными чертами лица. Реальный Шелленберг действительно отличался безупречными манерами и слыл красавчиком, хотя бы потому что был одним из самых молодых руководителей в нацистской Германии. Весной 1945 года, когда происходят показанные в фильме события, Вальтеру едва исполнилось 35 лет. В отличие от Мюллера, который всю жизнь упорно делал себе карьеру, поднимаясь по служебной лестнице, Шелленберг стремительно вознесся к вершинам власти и уже в 1941 году, в возрасте 30 лет, получил генеральские погоны и занял кресло шефа одного из ключевых управлений РСХА.

Это обстоятельство, кстати, всегда задевало самолюбие Мюллера. Он не скрывал, что Шелленберг – человек не его круга, и всячески противопоставлял свое рабоче-крестьянское происхождение аристократизму Вальтера. Об этом вспоминал после войны сам Шелленберг, этот момент обыгрывается и в фильме.

Ближайший помощник Мюллера – Кристиан Шольц – реальный персонаж. Как и Мюллер, Шольц — типичный немецкий служака, пришедший работать в баварскую полицию еще в начале 1930-ых годов. Очевидно, там и состоялось их знакомство, и с тех пор Мюллер тащил Шольца за собой по карьерной лестнице. Неудивительно, что когда Генрих перебрался в Берлин и занял пост шефа гестапо, Кристиан тоже переехал в здание на Принц-Альбрехтштрассе. Шольц был единственным человеком, который находился рядом с Мюллером до самого конца, даже жил вместе с шефом гестапо в его частном доме в пригороде Берлина Ланквитце.

Однако при всем этом Шольц никогда не занимал должность помощника Мюллера, как это показано в фильме. Официально адъютантом Мюллера был оберштурмфюрер СС Альберт Духштейн. А Кристиан Шольц считался в РСХА большим специалистом в области радиоигр и прослушивания телефонных разговоров. Но поскольку отношения между Мюллером и его адъютантом Духштейном не отличались большой доверительностью, не исключено, что шеф 4-го управления иногда привлекал своего старого друга Шольца для исполнения каких-либо деликатных поручений. Судьба Шольца после войны, так же как и судьба его шефа, неизвестна. Кстати, киношный Шольц носит петлицы штандартенфюрера СС (то есть полковника), в то время как настоящий Шольц служил в гестапо в чине штурмбанфюрера, что соответствовало званию майора.

Обергруппенфюрер СС (генерал-полковник в переводе на общевоинские звания) Эрнст Кальтенбруннер возглавил РСХА в 1942 году после гибели Гейдриха. С Мюллером Кальтенбруннера связывали весьма теплые отношения. Это обстоятельство, кстати, неважно отразилось на дальнейшей карьере шефа гестапо: с 1942 года его ни разу не повышали в звании и не награждали. Причина банальна: Кальтенбруннера недолюбливал Генрих Гиммлер, и эта неприязнь распространялась на всех, кого считали людьми Кальтенбруннера. В фильме все эти подковерные интрижки показаны достаточно правдиво.

Еще один реальный персонаж – Карл Вольф, обергруппенфюрер СС, начальник штаба СС, ближайший сподвижник самого Гиммлера. Именно ему рейсфюрер и поручил деликатную миссию – прозондировать возможность заключения сепаратного мира с англосаксами. В телефильме роль Вольфа исполняет Василий Лановой. Именно Карл Вольф встречался в нейтральной Швейцарии с резидентом американской разведки в Европе Алленом Даллесом. Эти реальные эпизоды Второй мировой войны достаточно правдоподобно показаны в фильме.

В целом благодаря фильму, у многих сложилось впечатление о нацистской Германии как о безупречно работавшем государстве, идеально отлаженном и не дававшем сбоев. Это верно лишь отчасти. Несмотря на существование колоссального аппарата принуждения и террора, нацисты так и не смогли добиться абсолютного повиновения не только на оккупированных территориях, но и в самой Германии. И бесконечная череда покушений на Гитлера – тому свидетельство. Сам Мюллер с горечью говорил об этом под занавес войны в одной из бесед с Шелленбергом. По его словам, он искренне завидует Сталину и коммунистам, которые сумели в конце 1930-ых годов провести серьезную чистку государственного и партийного аппарата и тем самым укрепили обороноспособность страны. Гитлер и его окружение, напротив, проявили в этих вопросах непростительную мягкость, особенно когда речь шла о высшем военном руководстве. В результате под маховик террора зачастую попадали мелкие сошки и случайные люди, огромный аппарат РСХА работал, по сути, вхолостую. Так, после покушения на фюрера в июне 1944 года гестапо арестовало около 7 тысяч человек по всей Германии. Причем, многие из арестованных не только не участвовали в заговоре, но даже не подозревали о его существовании.

Разумеется, в фильме «17 мгновений весны» все эти вопросы остаются за кадром. На первый план выходит внешняя сторона: эффектная униформа, красивая символика, безупречная выправка солдат и офицеров, звучные звания и должности. Однако за всем этим глянцем скрывалась низкая эффективность фашистских спецслужб. И это стало одной из причин глубинной слабости нацистского режима, его обреченности на поражение, каким бы эффектным он ни казался стороннему наблюдателю.

Есть в фильме довольно много типично киношных ляпов и логических неувязок. Например, в последней серии картины в сцене, где спасенная Штирлицем радистка Кэт собирается отправиться в Париж из Берна, на вагоне поезда то и дело мелькает надпись на русском языке: «тара 58 т». Тюремный «воронок», приехавший на аэродром за изменником Вольфом, почему-то смахивает на изделие Ульяновского автозавода – фургон УАЗ-451, который начали серийно выпускать лишь в 1961 году.

Удивителен также эпизод в начале картины, где Штирлиц рисует карикатуры на высших нацистских руководителей. Судя по сочному и яркому штриху, это фломастер, простое перо или карандаш такой линии на бумаге не оставляют. Вопрос: откуда у советского разведчика фломастер, если он впервые появился на Западе лишь в начале 1960-ых? В годы войны даже обычная шариковая ручка еще не вошла в массовый обиход. Вспомните, чем пишет свой рапорт Мюллеру Айсман или пастор Шлаг – телеграмму в почтовом отделении в Швейцарии? Простым пером, обмакивая его в чернильницу. Да и тот же Штирлиц у себя в рабочем кабинете пользуется точно таким же пером, когда сочиняет письмо на имя рейхсфюрера. А вот дома он почему-то рисует исключительно фломастером, о существовании которого никто в мире в те годы даже не догадывался.

Немало неточностей допущено и в многочисленных отступлениях, которые проникновенно читает за кадром Ефим Капелян. Так, например, в «информации к размышлению» о личности Гиммлера говорится о том, что он начинал свою карьеру под руководством Штрассера, но затем лично участвовал в расстреле своего учителя, когда тот поссорился с Гитлером. При этом в «информации» не уточняется, о каком именно Штрассере идет речь. А их было двое: братья Грегор и Отто. Грегор Штрассер действительно погиб во время расправы над штурмовиками Эрнста Рема летом 1934 года. Тогда было убито свыше тысячи человек, в том числе и те, кто не имел никакого отношения к штурмовым отрядам. Грегор — из их числа. Правда, принимал ли участие в убийстве Грегора будущий рейхсфюрер СС — неизвестно. Грегор был арестован и погиб при невыясненных обстоятельствах в тюремной камере. Что касается его брата, Отто Штрассер благополучно пережил многих своих коллег по национал-социализму и скончался в 1974 году, когда ему было «под восемьдесят», как выражался киношный Мюллер.

Один из главных идеологов и основоположников национал-социализма, Отто Штрассер действительно разошелся с Гитлером по ряду принципиальных вопросов, а потому был вынужден эмигрировать из Германии в начале 1930-ых годов. В частности, Штрассер предлагал национализировать всю крупную немецкую промышленность и банки, ссылаясь на опыт Советского Союза. Гитлер, которого, как известно, финансировали как раз эти самые крупные немецкие промышленники, разумеется, не рискнул трогать частный капитал. Более того, в Третьем рейхе германские магнаты, в том числе и негерманского происхождения, чувствовали себя превосходно и делали гигантские состояния на военных заказах и использовании дешевой рабочей силы. Находясь в эмиграции, Штрассер продолжал критиковать гитлеровский режим, в том числе его ярко выраженный милитаристский характер. А потому имя Отто Штрассера было вычеркнуто из официальной истории национал-социализма, а многие его сторонники сгинули в концлагерях.

Достаточно нелепо, хотя и весьма трогательно, выглядит сцена свидания Штирлица с женой. Совершенно непонятно, зачем понадобилось устраивать свидание в кабаке, на глазах у многих людей, чтобы просто сидеть и смотреть друг на друга. Неужели для этой цели нельзя было снять гостиничный номер или использовать какую-нибудь конспиративную квартиру, коих немало в распоряжении любого разведчика?

И вообще вопрос о семье штандартенфюрера СС Макса Отто фон Штирлица обойден в картине стороной. А между тем, сделать карьеру в Третьем рейхе неженатому человеку было почти невозможно. Недаром почти во всех характеристиках, которые нам зачитывает Ефим Капелян, фигурирует фраза «отличный семьянин». Таково было одно из непременных условий членства в СС и работы в аппарате РСХА. И только Штирлиц, дослужившись до полковника и будучи на хорошем счету у руководства, почему-то так и не связал себя священными узами брака. И ни у кого из нацистских руководителей, призванных следить за чистотой арийской крови и моральным обликом членов НСДАП, этот факт не вызвал подозрений.

Наконец, совершенно непонятно, почему все-таки мгновений было семнадцать. Если за одно весеннее мгновение принимать серию, тогда в телефильме их должно быть семнадцать, а не двенадцать. Если под мгновением имеется в виду один день весны 1945-го, тогда непонятно, почему повествование в фильме начинается с 12 февраля, а заканчивается 24 марта, то есть охватывается временной период почти полтора месяца, из которых 17 дней – зимние, а не весенние. Ну а количество мизансцен, каждую из которых можно трактовать как мгновение, и вовсе исчисляется сотнями. В общем, название красивое, романтичное, но абсолютно нелогичное. Что, впрочем, нисколько не умаляет достоинства самой киноленты.

Сергей ХОЛОДОВ,

историк, член Попечительского совета Войсковой Православной Миссии