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17 июля 2019 года состоится Молитвенное стояние и Крестный ход в Тайнинском у Памятника Государю Николаю II

donsk12
Июль 09
19:25 2019
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17 июля 2019 года состоится 
Молитвенное стояние и Крестный ход

На 101 годовщину убиения Царя Мученика Николая II Александровича и его семьи

Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Православных Братств,
Свято-Сергиевский Союз Русского Народа проводит

в Тайнинском у Памятника Царю-Искупителю –

молитвенное стояние и Крестный ход.

Начало Крестного хода в 14-00.

Хоругвеносцы прославляют Императора Павла I в чине Великомученика от масонов-беззаконников умученного!
Приглашаются все Русские люди, любящие Царскую Семью, Царя-Мученика Искупителя Николая II Александровича и стремящихся прославить Императора Великомученика Павла I.
Приезжайте, привозите с собой иконы, кресты, хоругви, знамёна,
стяги и монархические черно-золото-белые флаги.

Храни всех Господь, Матерь Его Пречистая Дева Мария и все святые в земле Русской просиявшие и освящающие наши Крестные ходы своим незримым, но сильно чувствуемым присутствием!

Слава Христу – Смерть Антихристу !
Православие или Смерть !

Напоминаем, как можно самостоятельно добраться до памятника:
1. От станции Мытищи (Ярославское направление) выход в город к ТРК «Красный кит»:
– отсюда по расписанию ходит автобус № 7 и маршрутное такси в с.Тайнинское, где находится храм.
– можно доехать на маршрутных такси №№ 11, 13, 1 и автобусах №№ 11, 1  до остановки «6-ой микрорайон» (либо «Школа № 27»), далее через с. Тайнинское идти до храма пешком минут 20.
2. От платформы «Перловская» (Ярославское направление) выход к ТРК «Перловский», далее к автобусной остановке на ул. Семашко. Здесь проходят маршруты автобусов №№ 2, 7 и маршрутных такси в с. Тайнинское.

Тэги
Николай II
Страны
Россия

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