17 июля 2019 года состоится Молитвенное стояние и Крестный ход в Тайнинском у Памятника Государю Николаю II

17 июля 2019 года состоится

Молитвенное стояние и Крестный ход

На 101 годовщину убиения Царя Мученика Николая II Александровича и его семьи

Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Православных Братств,

Свято-Сергиевский Союз Русского Народа проводит

в Тайнинском у Памятника Царю-Искупителю –

молитвенное стояние и Крестный ход.

Начало Крестного хода в 14-00.

Хоругвеносцы прославляют Императора Павла I в чине Великомученика от масонов-беззаконников умученного!

Приглашаются все Русские люди, любящие Царскую Семью, Царя-Мученика Искупителя Николая II Александровича и стремящихся прославить Императора Великомученика Павла I.

Приезжайте, привозите с собой иконы, кресты, хоругви, знамёна,

стяги и монархические черно-золото-белые флаги.

Храни всех Господь, Матерь Его Пречистая Дева Мария и все святые в земле Русской просиявшие и освящающие наши Крестные ходы своим незримым, но сильно чувствуемым присутствием!

Слава Христу – Смерть Антихристу !

Православие или Смерть !