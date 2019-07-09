17 июля 2019 года состоится Молитвенное стояние и Крестный ход в Тайнинском у Памятника Государю Николаю II
17 июля 2019 года состоится
Молитвенное стояние и Крестный ход
На 101 годовщину убиения Царя Мученика Николая II Александровича и его семьи
Союз Православных Хоругвеносцев, Союз Православных Братств,
Свято-Сергиевский Союз Русского Народа проводит
в Тайнинском у Памятника Царю-Искупителю –
молитвенное стояние и Крестный ход.
Начало Крестного хода в 14-00.
Хоругвеносцы прославляют Императора Павла I в чине Великомученика от масонов-беззаконников умученного!
Приглашаются все Русские люди, любящие Царскую Семью, Царя-Мученика Искупителя Николая II Александровича и стремящихся прославить Императора Великомученика Павла I.
Приезжайте, привозите с собой иконы, кресты, хоругви, знамёна,
стяги и монархические черно-золото-белые флаги.
Слава Христу – Смерть Антихристу !
Православие или Смерть !
Напоминаем, как можно самостоятельно добраться до памятника:
1. От станции Мытищи (Ярославское направление) выход в город к ТРК «Красный кит»:
– отсюда по расписанию ходит автобус № 7 и маршрутное такси в с.Тайнинское, где находится храм.
– можно доехать на маршрутных такси №№ 11, 13, 1 и автобусах №№ 11, 1 до остановки «6-ой микрорайон» (либо «Школа № 27»), далее через с. Тайнинское идти до храма пешком минут 20.
2. От платформы «Перловская» (Ярославское направление) выход к ТРК «Перловский», далее к автобусной остановке на ул. Семашко. Здесь проходят маршруты автобусов №№ 2, 7 и маршрутных такси в с. Тайнинское.