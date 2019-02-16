22 января 2019 года по новому стилю и 9 января по старому стилю, исполнилось 150 лет со дня рождения Григория Ефимовича Распутина-Нового. Он родился в 1869 году в селе Покровское Тюменского уезда Тобольской губернии в патриархальной крестьянской семье Ефима Яковлевича Распутина и Анны Васильевны. А крещен был на следующий день, 10 января по старому стилю, в день памяти святителя Григория Нисского с именем Григорий, что значит «бодрствующий».

В Петербурге день рождения старца Григория его многочисленные почитатели отметили у него «в гостях» по адресу его последней квартиры № 20 на Гороховой, 64. Здесь по инициативе нашей Народной комиссии по общественной реабилитации Григория Ефимовича Распутина-Нового и сбору свидетельств о его благодатной помощи была отслужена панихида по убиенному в декабре 1916 года Цареву Другу – мученику Григорию.

Панихиду служили клирики Санкт-Петербургской епархии: протоиерей Аркадий Петровцев – настоятель Петропавловского храма в Ропше и иерей Сергий Чечаничев. Небольшая комната, бывшая гостиная Григория Ефимовича, где служилась панихида, не смогла вместить всех молящихся. Поэтому многие стояли в коридоре со свечами. Всего собралось более 50 человек. И это, конечно же, только малая часть почитателей Григория Ефимовича, которая в этот памятный день хотела бы посетить его квартиру и помолиться здесь. Желающих было значительно больше и, зная об этом, мы заранее составили список из приглашенных, не превышавший и 15 человек. Но людей пришло гораздо больше, что очень отрадно, даже несмотря на возникшие трудности с размещением, так как эта пятикомнатная квартира сегодня является коммунальной. Для посетителей и паломников открыты лишь две комнаты, владельцем которых является Дмитрий Филатов, член нашей Комиссии.

Примечательно, что в этот памятный день Друга Царской Семьи посетил и святой Государь-Император Николай Александрович в своем иконописном образе. Чудотворная мироточивая икона Царя-мученика прибыла в сопровождении начальника Войсковой православной миссии Игоря Евгеньевича Смыкова. А члены Свято-Алексеевского братства и его руководитель Владимир Васильевич Знахур принесли свою главную святыню – известную крестоходную икону святого Царевича Алексия.

Во время служения панихиды чудотворный образ Государя и икона святого Царевича находились рядом с образом Григория Ефимовича и пред лицом всех молящихся. А по окончании панихиды все верующие приложились к святым иконам.

После панихиды отец Аркадий произнес проповедь, в которой сказал, что есть много людей, почитающих мученика Григория как святого. Они молятся ему и по его молитвам получают просимое. Известны случаи исцеления, особенно людей, одержимых беснованием. Есть и чудесные случаи получения благодатной помощи в решении судебных разбирательств, а также вопросов, связанных с устроением семейной жизни.

Отец Аркадий рассказал, что и сам неоднократно читал акафист мученику Григорию. И верит, что Григорий Ефимович молится за нас и по нашим молитвам и обращениям к нему помогает просящим.

Затем слово взял отец Сергий Чечаничев. Он рассказал, что среди памятных мест, связанных с Григорием Ефимовичем в Петербурге, особое значение имеет место его мученической кончины – Юсуповский дворец. И особенно наружный двор, выходящий на Мойку – именно здесь пролилась мученическая кровь старца Григория. И это известно нам доподлинно из материалов следственного дела. К сожалению, на сегодняшний день оно никак не обозначено. А хотелось бы, чтобы здесь был поставлен Поклонный Крест или хотя бы установлен какой-либо памятный знак, означающий, что здесь был мученически убит Григорий Распутин-Новый.

Далее выступил главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Дмитриевич Степанов, который подчеркнул, что в последнее время отношение общества к личности Григория Ефимовича Распутина меняется в положительную сторону. Это заметно по средствам массовой информации, по публикациям в различных изданиях, по телевизионным и радио программам, по кинофильмам. Изменилось и отношение среди многих православных верующих, в том числе и среди духовенства. Стало гораздо меньше необоснованной лживой критики в его адрес, все больше мирян и священников открывают для себя истинный образ Григория Ефимовича. И это очень отрадно.

Затем выступили Павел Николаевич Баринов и Владимир Васильевич Знахур, которые также отметили, что почитание прославленных Церковью святых Царственных Страстотерпцев и непрославленного, но почитаемого народом Божиим мученика Григория в последнее время значительно возросло. Особенно это стало очевидно в прошедший 2018 год – год столетия Царской Голгофы.

Наша встреча единомышленников в квартире Григория Ефимовича в день его рождения закончилась дружеским чаепитием в очень теплой, совершенно домашней обстановке. И при этом мы явно ощущали присутствие в квартире самого хозяина, к которому в этот день пришли многочисленные гости.

В заключение мне хотелось бы отметить, что, действительно, за последние годы появилось много новых почитателей Григория Ефимовича, которые своим личным духовным опытом, через молитвенное общение с ним, обрели веру в его святость.

И для всех нас, почитателей мученика Григория Нового, он без сомнения свят, то есть, прославлен в лике святых. А прославляет, как известно, Господь Бог. Мы же, грешные, являемся свидетелями этого прославления – если человек пред Богом свят, то нам открывается его святость через молитвенное обращение к нему, через благодатную помощь, которую мы получаем от этого святого, через чудеса, которые он нам являет.

Конечно, мы все понимаем, что необходима официальная церковная канонизация, то есть прославление в лике святых угодников Божиих всей полнотой церковного народа. И тогда это будет венец прославления. Но ведь начинается всё с низов, с народного почитания – с нашего народного почитания.

Сергей Астахов, ответственный секретарь Народной Комиссии по общественной реабилитации Григория Ефимовича Распутина-Нового и сбору свидетельств о его благодатной помощи, генеральный директор издательства «Царское Дело».