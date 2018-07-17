100 лет со дня убийства благоверной Царской Семьи

В 2018 году в России отмечают столетие со дня гибели последнего Российского императора и его семьи.

100 лет назад, в подвале Ипатьевского дома произошло страшное убийство, отголоски которого по сей день ощущает вдумчивый человек. Стремительно вынесенный приговор о расстреле царской семьи приведен в исполнение. 17 июля, ночью в 2:00 семья была переведена в подвал дома, а спустя 2 часа тела убитых были вывезены из дома Ипатьева. Чудовищное убийство большевиками царской семьи является самым страшным преступлением в Русской истории. Враги России и Русского народа убивали не только благоверную Царскую семью, они убивали Россию, убивали Русский народ, убивали наше будущее.

Без осмысления того, что произошло в те страшные годы с февраля 1917-го года по 17 июля 1918 год, Руси и Русскому народу не возродиться, не быть нам единым народом. Сейчас светлая память о Государе являются ключом к возрождению России, которую, как в прошлом, можно будет назвать Святой Русью.

Прости нас, Государь! Не уберегли, не сделали всего, что могли.

Святые Царственные мученики, молите Бога о нас!